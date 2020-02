Uomini e Donne, news. Dopo le spiegazioni di Riccardo Guarnieri sulla loro lite, oggi il cavaliere conferma che hanno fatto pace. “Le leggere incomprensioni che nascono tra di noi derivano principalmente dalla distanza che ci divide”.

Arrivano le ultime news riguardo una delle coppie più seguite degli ultimi anni del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando ovviamente di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nell’ultimo periodo hanno incontrato delle difficoltà.

Tutto era iniziato settimana scorsa durante una registrazione del programma, in cui Ida aveva fatto intendere che ci fossero dei problemi con Riccardo. Poi, questo settimana, sono arrivate le spiegazione di Riccardo, che oggi aggiunge che hanno fatto pace.

“Tutto dipende da me” dice Riccardo riguardo il suo rapporto con Ida.

“Tutto dipende da me: prima mi trasferisco a Brescia e prima Ida sarà più serena, perché davvero le leggere incomprensioni che nascono tra di noi derivano principalmente dalla distanza che ci divide”.

Con queste parole Riccardo Guarnieri mette fine alla crisi con Ida Platano iniziata qualche settimana fa. La donna era scoppiata a piangere durante una delle ultime registrazioni del torno over di Uomini e Donne, quando le era stato chiesto di Riccardo.

Da quel momento tutti si sono preoccupati, non sapendo cosa era successo. Ancora oggi non sappiamo cosa sia successo tra di loro, ma sappiamo che alla fine le cose si sono sistemate. Ida ha anche dichiarato di portare ancora l’anello ricevuto dal cavaliere.

Sospiro di sollievo quindi per tutti i fan della coppia. Ida poi spiega che vogliono tornare a come erano durante il periodo natalizio: “Io e Riccardo eravamo leggeri, non pensavamo a nulla se non a stare bene tra noi”.

Riccardo rivela inoltre che in quel periodo c’è stato il compleanno del figlio di Ida e lui è stato molto contento di essere invitato alla festa. “Sono stato anche felicissimo, a dicembre, di essere stato invitato al compleanno del figlio, perché non me l’aspettavo e, come ho detto a Ida, chiedermi di andare da parte sua è stato un bellissimo gesto”.

