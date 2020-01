Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma chiude con Juan Luis

Uomini e Donne, trono over. Nelle registrazioni del programma Gemma Galgani chiude con Juan Luis. Maria De Filippi chiede al cavaliere di lasciare il programma. Per la dama è pronto un nuovo programma?

Arrivano le ultime anticipazioni delle registrazioni di questa settimana di Uomini e Donne trono over. Durante le vacanze infatti la trasmissione di Maria De Filippi è andata avanti con le registrazioni dei suoi troni.

Inoltre spunta finalmente la data ufficiale della messa in onda della prima puntata del 2020. Infatti la prima puntata, che non sappiamo essere del trono over o di quello classico, andrà in onda martedì 7 gennaio alle 14.45.

Da alcune indiscrezioni pubblicate sul web pare che Maria De Filippi vorrebbe realizzare un nuovo programma con Gemma Galgani protagonista principale se non addirittura nel ruolo di presentatrice. Staremo a vedere.

Le anticipazioni del trono classico ci fanno sapere che Giulio Raselli è pronto a fare la sua scelta.

Uomini e Donne è pronto a tornare. E’ stato infatti annunciato che martedì 7 gennaio tornerà in onda il dating show di Canale 5. Ufficializzato anche l’appuntamento in replica nell’access prime time di La 5, a partire dalle 19.35 circa.

Intanto arrivano le prime anticipazioni dalle registrazioni che in questi giorni si stanno tenendo negli studi del programma. Infatti con l’anno nuovo sono riprese le registrazioni, sopratutto del trono over, che era più indietro di quello classico.

Ed è proprio dal trono over che arrivano le notizie più succose: Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente con Juan Luis. Il cavaliere è stato al centro di numerose e ripetute segnalazioni per i suoi comportamenti e le sue uscite serali.

Gemma ha quindi trovato il coraggio di ascoltare le molteplici segnalazioni che vedevano il suo attuale compagno come protagonista. Ricordiamo che nell’ultima puntata la donna era crollata in lacrime e addirittura Tina Cipollari l’ha consolata.

Nel trono classico invece attualmente gira tutto attorno a Giulio Raselli, visto che gli altri tronisti sono all’inizio dei loro percorsi. Il ragazzo ha inoltre annunciato che nella prossima registrazione farà la sua scelta e i fan sono in trepidante attesa.

Ricordiamo che in questi giorni si è fatto un gran parlare della scelta di Giulio, che potrebbe ricadere su Giulia. Giovanna però potrebbe non rimanere a mani vuote: si parla infatti di una probabile offerta per sedersi sul trono reso vacante proprio da Giulio.