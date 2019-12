Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna nuova tronista?

Uomini e Donne, trono classico. Giulio Raselli annuncia la scelta, Giovanna lo sostituirà sul trono?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico. Giulio Raselli ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Probabilmente nella prossima puntata lo vedremo all’opera, come pubblicizzato dal programma.

Per quanto riguarda la sua scelta, settimana scorsa vi abbiamo detto che le ultime voci dicono che sarà Giulia. Per Giovanna invece si apre una strada tutta nuova: pare infatti che potrebbe essere lei a sostituire Giulio sul trono.

Giulia dovrebbe essere la scelta di Giulio, mentre Giovanna è una delle candidate più probabili a sostituire il tronista.

Giulio Raselli è finalmente pronto a chiudere il suo trono a Uomini e Donne. Il ragazzo infatti ha annunciato che questa settimana prenderà la sua decisione tra le due corteggiatrici che lo attendevano già da tempo.

Il tronista ha dovuto sorpassare molte difficoltà durante il suo percorso, sopratutto nel momento in cui ha deciso che la sua scelta dovesse essere una tra Giulia e Giovanna. Infatti le discussioni con le due ragazze si sono moltiplicate, portandolo quasi allo scadere del tempo prefissato.

Però in queste vacanze di Natale pare che il ragazzo si sia finalmente deciso. Vi raccontavamo infatti, settimana scorsa, che da una storia su Instagram di Giulia che c’era la concreta possibilità che il ragazzo sia andato da lei per dirle quale era la sua decisione.

In molti credono, infatti, che in realtà la scelta sia avvenuta lontana dalle telecamere e che Giulio notificherà al pubblico la scelta fatta. Questo, ovviamente, non azzera le speranze di Giovanna, visto che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo a Uomini e Donne.

Però per Giovanna pare sia pronta una nuova avventura, in caso di mancata scelta da parte di Giulio o se lei rifiutasse l’eventuale scelta. Pare infatti che sarebbe lei la candidata numero 1 per sostituire Raselli sul trono.