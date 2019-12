Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nella puntata di oggi vedremo Tina consolare Gemma che piange delusa da Juan Luis. Che sia un segnale di tregua?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultimo articolo che abbiamo dedicato al trono over, vi abbiamo parlato di come Armando abbia mosso delle pesanti accuse verso Juan Luis.

La situazione venutasi a creare ha portato Gemma a correre via dallo studio in lacrime. A sorpresa Tina l’ha inseguita per consolarla. Oggi siamo venuti a conoscenza di quello che è accaduto fuori dallo studio e che vedremo quando la puntata sarà messa in onda.

“Chiamate un medico”, dice Tina ironicamente mentra abbraccia Gemma.

Vediamo infatti Gemma piangere tra le braccia di Tina, che la stringe forte. Raggiunte dalle telecamere Tina, con la solita ironia, dice “Chiamate un medico”. Il gesto è molto forte da parte di entrambe, considerando quanto si siano scontrate negli anni. Che sia il segno di una tregua?