Uomini e Donne trono over: Il misterioso corteggiatore di Ida Platano

Uomini e Donne trono over, ultimi aggiornamenti su Ida Platano. L’ex tronista ha superato la delusione di Riccardo Guarnieri? Chi è il misterioso corteggiatore?

Arrivano degli aggiornamenti su Ida Platano. L’ex tronista di Uomini e Donne trono over, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, cercava di superare la rottura con Riccardo Guarnieri. Da Instagram scopriamo che la donna ha un nuovo corteggiatore.

Nella foto vediamo infatti un misterioso regalo fattole da un ancor più misterioso spasimante. Di lui sappiamo che è un volto noto della televisione e che il suo nome è Marco. Non abbiamo però altre informazioni a riguardo.

Per quanto riguarda invece Riccardo pare che uno degli ultimi post potesse essere dedicato a lui: “Non mostrare le tue fragilità. Non tutti sono capaci di comprenderle…”.

Ida potrebbe aver superato la rottura con Riccardo, che nel frattempo rompe definitivamente con Roberta di Padua.

Ida Platano ha un nuovo spasimante. Dell’uomo non sappiamo molto, ma sappiamo cosa ha scritto nel bigliettino del regalo fatto a Ida: “Ho sperato sempre di incontrare nella mia vita una persona che ha i miei stessi valori. Ho provato a contattarti, ho fatto i casting per te. Spero di avere l’opportunità di conoscerti”.

L’ex tronista come si comporterà a riguardo? In molti si pongono questa domanda, probabilmente gli stessi che hanno contestato, pacificamente, la sua scelta di lasciare Uomini e Donne trono over. Chi la voleva vedere felice, chi la voleva rivedere con Riccardo.

Nel frattempo Riccardo Guarnieri, che non ha mai voluto riappacificarsi con lei nonostante i molti tentativi di Ida, sembra chiudere definitivamente prima con con Roberta di Padua e poi con Stefania.

Uomini e donne trono over: Riccardo dice addio a Stefania

“Abbiamo parlato tutta la settimana e ieri sera ne abbiamo parlato ancora. Io vorrei costruire una famiglia e avere dei figli. Purtroppo con lei questo desiderio non lo potrò realizzare, l’unico intoppo è questo”, racconta il cavaliere. “Lui è un controsenso, continua a cercarmi”, precisa lei. “C’è attrazione ma cerco anche qualcos’altro nella vita e quindi rinuncio per questo motivo”. “Non lo trovo un pretesto ma se avesse parlato un po’ con me… preferisco l’onestà all’essere presa in giro.

Penso che sia un desiderio legittimo. Non capisco per quale motivo non è diminuito il sentirci ed anzi è aumentato!”, spiega lei. “Tu mi piaci ma se dobbiamo andare avanti e ritornare su questo pensiero forse è meglio chiuderla adesso. Ti ho strappato un bacio… ci ho messo un’ora e mezza ieri sera”.

“Lo trovo un limite da parte tua questo fermarsi… non saprai mai come sarebbe potuto essere”, evidenzia la dama. “Lo sai qual è il mio desiderio, è questo. Se sappiamo già in partenza che questo desiderio non si potrà realizzare…”, conclude invece lui. “Quando due persone si amano i figli si possono anche adottare. Con Riccardo si diventa matte. Prima cerca la donna che lo possa rendere padre e poi…”