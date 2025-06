L’arte della Pizza, Bonci maestro alla masterclass dell’Accademia Polselli

Sempre in prima linea nella divulgazione e nella valorizzazione dell’Arte della Pizza, l’Academia Polselli ha compiuto un nuovo passo d’eccellenza. Lo ha fatto con stile, passione e sapienza, mettendo in scena una masterclass memorabile dal titolo evocativo: “L’Arte della Pizza – Il pensiero che si trasforma in materia”.

Un evento di altissimo profilo che ha visto come protagonista un interprete d’eccezione della lievitazione contemporanea: Gabriele Bonci. Figura ormai iconica del panorama enogastronomico italiano, Bonci – classe 1977 – ha rivoluzionato il mondo della pizza con la sua visione artigianale e rivoluzionaria. Pizzaiolo, panificatore, cuoco, imprenditore e volto noto della televisione, Bonci ha costruito la sua carriera a partire dal 2003 con l’apertura del leggendario Pizzarium a Roma.

Lì, tra farine selezionate e ingredienti d’eccellenza, ha dato vita a una pizza gourmet che ha fatto scuola, tanto da arrivare anche a Chicago, portando oltreoceano il verbo della vera pizza italiana. Protagonista di trasmissioni come La Prova del Cuoco su Rai1 e Hero – La sfida dei forni su Nove, Bonci oggi guida tre pizzerie nella capitale, dividendosi tra Roma e la sua amata Garfagnana, dove ha affinato ulteriormente la sua filosofia di cucina etica e sostenibile.

A fare da testimonial con la sua presenza in questa nuova tappa dell’Academia Polselli è stata Benedetta De Angelis Polselli, voce appassionata e visionaria della quarta generazione di una famiglia che, sin dalla metà del Novecento, ha fatto della farina un simbolo di cultura e qualità. È lei, insieme al tecnico Andrea Di Stefano, una delle colonne portanti dell’Academia, ad aver preso parte al percorso formativo proposto dal maestro Bonci pronto a coinvolgere professionisti, appassionati e operatori del settore in un’esperienza immersiva di due giorni.

Fulcro della masterclass: le farine Polselli approvate dall’Associazione Pizza Romana, con particolare attenzione alla “Romana”, pensata per pizze in pala, in teglia e per la tradizionale pizza tonda. Ma non solo: tra impasti, tecniche di idratazione, fermentazioni controllate, tempi di lievitazione, bilanciamento degli ingredienti, temperature di cottura e modalità di degustazione, il sapere si è fatto gesto, e il gesto si è trasformato in sapore. La materia – come recita il claim – è diventata pensiero tangibile e condiviso.

Accanto a Bonci, protagonista sul campo dell’Accademia Polselli e autentico filosofo della panificazione, Andrea Di Stefano ha affiancato i partecipanti nel corso di workshop, confronti tecnici e dimostrazioni pratiche. Un tandem di assoluta autorevolezza, capace di trasmettere non solo nozioni ma anche visione, passione e cultura del “fare bene”. Al termine delle intense giornate formative, i partecipanti hanno ricevuto un attestato ufficiale, firmato dai due maestri: Bonci e Di Stefano.

Un documento che sancisce un momento di crescita, ma soprattutto di appartenenza a una comunità che crede nella qualità, nella ricerca e nel valore della tradizione che si rinnova. Ancora una volta, Academia Polselli ha dimostrato che dietro ogni impasto c’è una storia, un pensiero, una precisa idea di mondo. E che quando questa idea si incarna nella sapienza di maestri come Bonci, la pizza smette di essere solo un cibo e torna ad essere un’arte viva, colta, popolare e straordinariamente umana.