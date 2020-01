Uomini e donne trono over: molto probabilmente Armando Incarnato non farà più parte del cast dei “cavalieri” (visto che, secondo l’opinionista Gianni Sperti, avrebbe già una compagna).

Armando Incarnato non farebbe più parte del cast dei “cavalieri” del trono over di Uomini e donne, visto che non ha partecipato all’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Come riportato da “Gossip e tv”, Armando avrebbe infatti una compagna al di fuori del programma di Canale 5, secondo quanto svelato dall’opinionista Gianni Sperti, che per questo lo avrebbe invitato ad andarsene. Nei prossimi giorni, con la ripresa della messa in onda del programma (che riprenderà oggi pomeriggio su Canale 5, ore 14.45), se ne saprà certamente di più sul destino di Armando ad Uomini e donne.

Prima della sosta natalizia, quest’ultimo era alle prese con il difficile rapporto con la dama Veronica Ursida, senza dimenticare anche le sue parole polemiche nelle burrascose vicende della “superstar” Gemma Galgani e del cavaliere Juan Luis Ciano (il quale aveva apprezzato molto la sorella di Armando, Tina Incarnato).

Quale futuro per il “cavaliere” partenopeo? Tornerà in studio per chiarire le voci di questa relazione segreta oppure abbandonerà definitivamente il parterre del popolare programma di Maria De Filippi?