Uomini e donne trono over: Gemma Galgani in lacrime dopo aver appreso degli apprezzamenti social di Juan Luis Ciano verso la sorella di Armando Incarnato.

Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, si è fermato per le feste natalizie (in attesa di tornare in onda da martedì 7 gennaio su Canale 5). Per quel che riguarda le vicende del trono over, al centro di tutto c’è sempre lei, la superstar Gemma Galgani, sempre più presa dal rapporto col cavaliere Juan Luis Ciano.

Un rapporto che per la dama torinese si sta però facendo difficile, visti gli apprezzamenti sui social fatti da Juan Luis nei confronti di Tina Incarnato, sorella di un altro cavaliere del programma, Armando, che nella puntata di venerdì 20 dicembre ha anche portato le “prove” in studio. Tra le vincitrici della tappa campana per la selezione di Miss Mamma Italiana 2020, alcune foto della donna sono state molto apprezzate da Juan Luis, deludendo Gemma a tal punto da farla scoppiare in lacrime, dopo che gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti le hanno consigliato di lasciar perdere il cavaliere perché la sta prendendo in giro.

Ma soprattutto, secondo Armando, Juan Luis si sarebbe anche scambiato dei messaggi con la sorella, organizzando diversi appuntamenti. La cosa più grave è che nell’ultimo ha tentato di allungare le mani su di lei. Uscita fuori dallo studio, Gemma si è a quel punto messa a piangere su un divanetto, dove ha trovato a sorpresa il conforto di Tina Cipollari, la sua nemica “storica”. Ma ora, la dama torinese sembra avere un’altra “nemica”, sempre di nome Tina