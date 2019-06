Uomini e Donne shock: è finita tra Angela e Alessio

Uomini e Donne trono classico, dopo appena due settimane è già finita tra Angela Nasti e Alessio Campoli. La conferma dai due ragazzi.

E’ tutto finito tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Dopo appena due settimane dalla scelta, la coppia non ha retto e si separa. Confermate quindi le voci insistenti di questi giorni, che ci raccontavano dei problemi della coppia che non era in perfetta sintonia.

Eppure durante la scelta nelle ultime puntate di Uomini e Donne trono classico Angela sembrava molto convinta (per ulteriori informazioni clicca QUI ). La conferma dell’avvenuta separazione arriva proprio dalla coppia, che comunica di aver chiuso di comune accordo.

“E’ stata una decisione condivisa, tra l’altro… Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti” spiega Angela Nasti.

L’annuncio della rottura arriva proprio da Angela Nasti e Alessio Campoli. I due con delle dichiarazione fanno sapere che nonostante tutto sono rimasti amici e non ci sono risentimenti. Nonostante tutto in molti sono rimasti senza parole per la loro scelta.

“E’ stata una decisione condivisa, tra l’altro… Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti”, spiega l’ex tronista di Uomini e Donne trono classico. Che aggiunge “Mi chiedo perché affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie. Affrontate questo dramma con la stessa serenità con cui lo stiamo facendo noi”.

Arrivano anche le parole di Alessio: “Lei non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona che mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte al problema!(…)”.

Ha poi continuato dicendo: “Il mio cuore mi ha portato a vivere questi mesi che rivivrei mille volte come li ho vissuti e sempre con la stessa persona! Ho la coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra agli altri soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato. Voglio tanto bene ad Angela nonostante come sia andata perché per me è una persona importante e lo sarà sempre!”