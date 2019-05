Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nella prima puntata dedicata alle scelte Angela Nasti sceglie Alessio.

Arriva la prima scelta dei tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Come vi avevamo anticipato la prima puntata è stata dedicata ad Angela Nasti (per maggiori informazioni clicca QUI ), che ha dovuto scegliere tra Luca e Alessio.

La napoletana ha sorpreso tutti scegliendo Alessio. La notizia è stata accolta dai “no” dallo studio, testimoniando come tutti fossero convinti che alla fine avrebbe scelto Luca. Scopri insieme a noi quale è stata la risposta di Alessio.

Alessio risponde alla scelta di Angela: “Visto che mi hai sempre chiesto se ti volevo baciare ora sono io a dirlo a te: mi vuoi baciare?”

Angela ha scelto, a sorpresa, Alessio. La ragazza si è prima rivolta a Luca, spiegandogli al sua scelta: “Il nostro è stato un percorso abbastanza particolare. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti perché sei una persona molto introversa e ho fatto molta fatica a capirti. Molti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. La villa non è andata molto bene, come tuo solito tu sei andato via e mi hai fatto capire tante cose. Però ho letto la lettera che tu mi hai scritto per il mio compleanno. Una frase particolare mi ha colpito tantissimo: scegli la tua strada. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu.”

La risposta di Luca è stata molto semplice e diretta “Ti auguro tanta felicità e spero sia la scelta giusta. Anche tu sei importante per me”. Dopo di che ha salutato tutti e lasciato lo studio di Uomini e Donne.

Arriviamo quindi alle parole che Angela ha dedicato a Alessio: “Ad oggi posso dire che il tuo arrivo ha stravolto i miei piani e mi ha fatto riflettere tanto. Io volevo ringraziarti perché tu hai fatto uscire il lato più bello di me, che nelle prime puntate nessuno aveva visto”.

Arriva poi la dichiarazione esplicita al ragazzo: “Mi sono resa conto che nonostante tutte queste cose che mi porterò sempre con me, ho voglia di viverne tante altre al di fuori e quindi oggi sei tu la mia scelta”.

La replica di Alessio è stata molto rapida: “La possiamo partorire questa scelta di tre mesi? Visto che mi hai sempre chiesto se ti volevo baciare ora sono io a dirlo a te: ‘mi vuoi baciare?”