Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima registrazione Carlo rimane male per l’assenza di Cecilia Zagarrigo.

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico. Puntata di grandi litigate tra tronisti e corteggiatori e corteggiatrici, con Carlo Pietropoli che rimane molto male per l’assenza di Cicilia Zagarrigo.

Daniele mostra la sua insofferenza per Ginevra, che sta uscendo sia con lui che con Carlo, cosa che non gli va proprio a genio. Sara invece litiga con Giuseppe perchè non gli ha dedicato nemmeno un pensiero durante la settimana.

Dopo la litigata della scorsa settimana, Cecilia ha deciso di non presentarsi in trasmissione.

Grandi litigi nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Archiviata la pratica Giulio Raselli, vediamo come si muovo i tronisti. Si parte subito con Carlo che rimane male perchè Cecilia Zagarrigo non si è presentata in trasmissione.

Si parte però da un’altra corteggiatrice di Carlo, Ginevra. La ragazza sta uscendo sia con lui che con Daniele, ma se per il primo questa situazione è accettabile, cosi non è con il secondo. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti vorrebbe che la ragazza corteggiasse uno solo di loro.

Si passa poi al trono di Sara, molto arrabbiata con il suo corteggiatore Giuseppe. Il motivo della rabbia è dato dal fatto che il ragazzo non le ha dedicato nemmeno un pensiero sui suoi social nell’ultima settimana, cosa che invece gli altri corteggiatori hanno fatto.

La cosa è aggravata dal fatto che Giuseppe non è stato portato in esterna e i due hanno lungamente discusso. Finita la discussione si è ritornato sull’assenza di Cecilia, con Daniele che invita il collega Carlo ad andare a riprenderla se è rimasto così male.

Si chiude quindi la puntata con il racconto delle esterne della settimana dei tronisti, di cui però non vengono mostrate tutte le immagini. Scopriamo quindi che Carlo è uscito con Marianna, Daniele con Pamela e Sara con Matteo, Gaetano e Sonny.

