Uomini e Donne: le parole di Giovanna e Giulia prima della scelta

Uomini e Donne, trono classico. Ecco le parole di Giovanna e Giulia prima della scelta di Giulio Raselli. La decisione finale non è stata gradita dal pubblico che ha molto criticato la coppia sui social.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico. In questo momento tutti gli occhi sono puntati sulla puntata speciale, serale e in diretta, in cui Giulio Raselli farà la sua scelta tra Giovanna e Giulia.

Ma le due corteggiatrici sono protagoniste quanto il tronista e abbiamo visto, durante le tante puntate in cui erano presenti, che non le mandano certo a dire. Oggi scopriamo cosa pensano le due del loro percorso prima della scelta.

Ecco le dichiarazioni delle corteggiatrici rilasciate prima della scelta in diretta.

Il percorso di Giulio Raselli è giunto al termine. Con la puntata in diretta tv il tronista del trono classico di Uomini e Donne chiude il suo percorso. Ma oggi vogliamo dare spazio alle dichiarazioni delle due corteggiatrici, Giovanna e Giulia, rilasciate prima della scelta a WittyTv.

Giovanna dichiara: “È stato proprio un percorso vissuto perché è stato dall’inizio un dare e ricevere emozioni forti che ci hanno accompagnato in tutto il percorso. Non c’è stato un attimo in cui abbiamo abbassato la guardia. […] Vengo da una storia che mi ha lasciato il segno, io ho deciso di partecipare proprio per trovare lì dentro qualcuno che mi facesse provare queste emozioni”.

“Siamo stati travolti da tante emozioni finché non è arrivata questa nuova ragazza (Giulia ndr). Prima non avevo competitor, mi sentivo abbastanza sicura… Spesso me ne sarei voluta andare via e invece ho trovato sempre una persona che era lì pronta a riprendermi e a farmi capire che in un certo senso la mia presenza lì dentro aveva un senso. […] La scelta? Mi voglio vivere parola per parola quello che lui mi dirà…Mi emoziona già pensarlo…Spero che si meriti un lieto fine il nostro percorso perché è stato intenso e vero”.

Mentre Giulia dichiara: “Io sono arrivata a percorso già iniziato, lui aveva iniziato il trono già da un mesetto credo. C’è stato un colpo di fulmine, io mi sono trovata benissimo, anche lui era felice di avermi là. Poi non è andata benissimo perché a un certo punto lui ha iniziato ad accusarmi di non avere reazioni forti…più mi diceva di dimostrargli qualcosa e più io mi bloccavo”.

“Poi piano piano ha provato a capirmi, a venirmi incontro e io mi sono lasciata andare. Ci sono state poi le segnalazioni e io sono stata malissimo. Non pensavo però di essere così forte, sono andata avanti dritta per la mia strada per lui e per convincerlo di quello che sono, per far capire a lui come sono fatta. Sono contenta di essere stata me stessa al 100% sia con i miei pregi che con i miei difetti, sono contenta di essere arrivata a lui alla fine. Sicuramente tornassi indietro cambierei alcune cose, io mi sono fatta intimidire dal contesto”.

“A me piace tantissimo, ho iniziato a provare qualcosa per lui e questo mi fa abbastanza paura. Io non so cosa prova, cosa pensa lui…non riesco proprio a capirlo. […] Io sento che di lui mi posso fidare, è questa la paura, la paura di arrivare alla scelta e prendere la batosta. Non riesco a pensare che forse lo vedrò per l’ultima volta. Non voglio pensarci“.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.