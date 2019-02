Uomini e Donne Serale, parla Giulia De Lellis al termine delle riprese della prima parte della puntata incentrata su Teresa Langella.

A poche ore dal termine delle riprese della prima parte della puntata di Uomini e Donne Serale, parla Giulia De Lellis. La donna, ex corteggiatrice del programma e attualmente influencer, presenzierà allo speciale del dating show di Canale 5.

Il suo ruolo sarà quello di curare l’immagine di Teresa Langella, protagonista della prima puntata, dai vestiti ai capelli, passando per il trucco. La prima puntata di Uomini e Donne Serale andrà in onda venerdì 15 febbraio in prima serata.

Giulia De Lellis fa sapere ai suoi follower su Instagram che Teresa è enormemente agitata per l’imminente scelta.

Ovviamente non sono trapelati altri dettagli. La stessa Giulia non ha aggiunto altro, ma si sa che Mediaset ha posto sotto segreto tutte le operazioni. Eventuali fughe di notizie potrebbero vanificare l’effetto sorpresa riducendo poi il pubblico dell’evento.

Già nell’ultima puntata andata in onda del trono classico Teresa aveva dato segni di forte emozione commuovendosi di fronte al video della sua esterna con Antonio Morriconi. In molti avevano interpretato questa emozione come segno della sua preferenza per lo stesso Antonio, ma forse ora potrebbero ricredersi.

Inoltre non bisogna dimenticare il bacio appassionato che Teresa e Andrea Dal Corso si sono scambiati, bacio che ha lasciato il segno sulla bella tronista. Chi sceglierà alla fine?