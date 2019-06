Uomini e Donne, nuova gaffe per Sara Affi Fella. La ragazza ha postato la foto di un tatuaggio con un grossolano errore di grammatica.

Sara Affi Fella torna a far parlare di se. Questa volta non c’entra niente la sua vita amorosa o il programma Uomini e Donne, a cui è legata, in negativo, la ragazza. Infatti l’ex tronista ha pubblicato la foto di un tatuaggio con un evidente errore di grammatica.

Ad accorgersene sono stati i followers della ragazza, che hanno segnalato l’errore e che si sono sbizzarriti nei commenti. Eliminata di corsa la foto incriminata, la ragazza non ha ancora rilasciato commenti riguardo la situazione.

Il tatuaggio consiste in una scritta in inglese tatuata lungo la colonna vertebrale, in cui campeggia un evidente errore di grammatica.

Il tatuaggio incriminato è una scritta in inglese lungo la colonna vertebrale della Affi Fella. La scritta recita: “For those like me who never give up” la cui traduzione in italiano è “Per quelli che come me non si arrendono mai“.

Fino a qui niente di strano, anzi considerando i suoi trascorsi a Uomini e Donne anche piuttosto calzante il personaggio di Sara. Il problema è che invece di scrivere la parola me è stato scritto “my” che in italiano si traduce come “mio”.

Chiaramente l’errore stravolge completamente la frase rendendola senza senso. Quello che fa strano è che ne Sara ne il tatuatore o chiunque abbia visto il tatuaggio prima della foto si sia accorto dell’errore. Sono stati infatti i followers della ragazza a notare per primi l’errore, schernendo la ragazza per la sua ignoranza in inglese.