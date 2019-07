Uomini e donne: l’opinionista Jack Vanore (già tronista e corteggiatore del dating show, nonché ex fidanzato dell’autrice Raffaella Mennoia) vorrebbe partecipare alla prossima edizione de L’isola dei famosi.

Jack Vanore, già tronista e corteggiatore di Uomini e donne (nonché opinionista ed ex fidanzato dell’autrice Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi), lancia la sua auto candidatura per partecipare alla prossima edizione de L’isola dei famosi.

Vanore ha infatti scritto su Instagram che “non sarebbe facilissimo perché ti mancherebbe tutto però farei L’Isola, sì”.

Jack Vanore: “Nessun presupposto nella storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli”

Sempre su Instagram, Vanore ha detto la sua sul rapporto che era nato all’interno del dating show di Canale 5 tra Angela Nasti ed Alessio Campoli, che si sono lasciati dopo nemmeno un mese dalla scelta al Trono classico.

Secondo l’opinionista, non c’erano i presupposti per far nascere qualcosa di solido al di fuori del programma.

Per quanto riguarda il presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni della fidanzata Giulia Cavaglià, il palestrato Vanore spera invece che si tratti solo di una grossa bufala.