Uomini e Donne: come partecipare alla nuova registrazione

Uomini e Donne, ecco come partecipare come pubblico alle registrazioni delle puntate del trono classico e trono over negli studi Elios.

Sei un fan di Uomini e Donne? Vuoi partecipare come pubblico ad una sua registrazione ma non sai come fare? Ecco la guida giusta per te. Dal sito di Perla Promotions è possibile registrarsi e partecipare alle puntate dei programmi di Maria De Filippi.

Infatti ci si può registrare per tutti i programmi di Fascino, casa produttrice della De Filippi stessa, non solo il dating show di Canale 5. C’è infatti la possibilità di essere tra il pubblico di Amici, C’è Posta per Te, Tù sì que vales e tanti altri.

Ecco i passaggi per poter far parte del pubblico del trono classico e over.

Per poter partecipare alla puntata del trono classico, e non solo, il primo passo è registrarsi sul sito di Perla Promotions – http://www.perlapromotion.it/portal/ – inserendo i dati personali: nome utente, indirizzo mail e se si è da soli o in gruppo.

Il secondo passaggio è scegliere il programma a cui si vuole partecipare tra quelli proposti. Nel nostro caso, avendo scelto Uomini e Donne, continueremo la guida su questa trasmissione in particolare.

L’ingresso è alle ore 13.30 è agli studi Elios di Via Tiburtina 1361 in zona Settecamini. L’ingresso è garantito alla fascia di età 18-40. La conferma arriverà tramite un SMS o una telefonata dello staff del programma.

Chiaramente ulteriori specifiche o eventuali cambiamenti saranno comunicati direttamente all’interessato tramite mail o telefonata. Perla Promotions precisa inoltre che i dati non verranno richiesti successivamente alla registrazione.

Quindi, qualora qualcuno dovesse richiederli non bisogna assolutamente darglieli. Bisogna invece segnalare l’accaduto tempestivamente al personale addetto, riconoscibile dall’apposito badge di Perla Promotions.