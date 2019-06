Uomini e donne trono over: Riccardo Guarnieri si è presentato davanti alla casa di Ida Platano per chiarire alcune vecchie incomprensioni.

Uomini e donne è “in vacanza”, ma i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé. Non fanno eccezione Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di una turbolenta storia d’amore nel trono over. Su Uomini e Donne Magazine, la dama ha raccontato di aver rivisto Riccardo, presentatosi a sorpresa sotto la sua abitazione:

“L’ho rivisto il 16 giugno scorso -ha dichiarato la Platano- Se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi, e io gli rispondevo che ero pronta ad ascoltarle ma solo tramite messaggi. Secondo me non c’era motivo di sentirci ancora, visto che dal mio punto di vista il suo silenzio in trasmissione avevo detto pure troppo. Quando ci siamo visti, comunque, finalmente siamo riusciti tranquillamente a parlare del nostro passato, inizialmente in modo agitato perché io ero preoccupata per una mia situazione personale. Poi però alla fine, anche se non ne avevo, gli ho dedicato tempo ”.

Non è la prima volta che Riccardo ha tentato un riavvicinamento, dal momento che già lo scorso maggio chiese a Ida di rivedersi a Uomini e Donne, senza però sviluppi fino all’incontro di pochi giorni fa. Per ora è da escludere un ritorno di fiamma: “Quando ci siano calmati -ha detto ancora Ida- ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi, e che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto “ti voglio bene” e lui l’ha detto a me ed è finita così”.

Chissà che la situazione non possa nuovamente cambiare a settembre, quando ripartirà il dating show di Maria De Filippi: “La vita è molto particolare -conclude la dama del trono over- le cose possono succedere anche se non le programmi, quindi da qua a settembre potrebbe accadere qualsiasi cosa, potrei conoscere un uomo, anche se ora come ora la vedo difficile. Se questo non accadrà e se mi sentirò pronta parteciperei senza problemi“.