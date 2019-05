Uomini e donne trono over: Riccardo Guarnieri commenta il ritorno di Ida Platano nel dating show di Maria De Filippi.

A sorpresa, Ida Platano è tornata ad essere protagonista del trono over di Uomini e donne, dopo che Riccardo Guarnieri aveva chiesto alla redazione del dating show di Canale 5 di chiamare nuovamente in studio la sua ex fiamma, come da lui stesso raccontato al “Magazine di Uomini e donne”:

“È da settimane ormai che pensavo a lei e ormai da tempo ne parlavo con Sebastiano, il redattore di Uomini e Donne con cui mi interfaccio. Da tempo -ha sottolineato il cavaliere del trono over- ogni volta che mi confrontavo con una donna diversa, c’era sempre qualcosa che non andava”. Le incomprensioni sembrano dimenticate: “Mi è bastata solo guardarla –ha aggiunto Guarnieri- La verità è che il tempo ha fatto passare la rabbia che avevo nei suoi confronti e, messa da parte questa, ho cominciato a rivalutarla come donna. D’altronde sono a Uomini e Donne per cercare la donna della mia vita”.