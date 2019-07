Uomini e Donne, news: Giulia si sfoga contro le critiche

Uomini e Donne, news. Dopo le voci di un nuovo amore per Giulia Cavaglià, la ragazza si sfoga contro chi la critica.

Sono ancora loro la coppia più chiacchierata di Uomini e Donne. Stiamo ovviamente parlando di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, che in effetti non possiamo più considerare come una vera coppia. I due infatti si sono lasciati poche settimane dopo la scelta.

Ma nonostante sia ormai passato più di un mese, i due restano al centro dei gossip che girano attorno alla trasmissione di Maria De Filippi. Questo aiutato anche dal fatto che Manuel potrebbe essere uno dei prossimi tronisti.

“Odio questo via vai di informazioni poco corrette”, spiega Giulia Cavaglià su Instagram.

Sia Giulia Cavaglià che Manuel Galiano sono stati ampiamente criticati sin dalla notizia della loro separazione. Chi li accusa di essere d’accordo, chi accusa lui di tradimento, sono sempre al centro delle chiacchiere dei fan di Uomini e Donne.

Ma se Manuel reagisce abbastanza bene da riguadagnare punti presso i fan, non si può dire lo stesso di Giulia. Da qualche giorno gira la notizia di un nuovo amore in vista per la ragazza (per maggiori informazioni clicca QUI ) e le critiche sono ripartite.

“Sto leggendo delle cosine che non mi piacciono più di tanto. Se ci sarà da dire qualcosa sulla mia vita personale ve lo dirò io”, annuncia Giulia in uno sfogo pubblico su Instagram.

E ancora: “Ci tengo solo a dire che odio questo via vai di informazioni poco corrette. Dare a una ragazza di 23 anni della persona arrivista, solo perché si suppone che si frequenti con delle persone… Ragazzi grazie al cielo nella mia vita non mi farò mai mantenere da nessuno, pensare di dipendere da qualcuno non è nel mio stile e spero non lo sia neanche nel vostro. Però ogni persona è a sé”.

E lo sfogo continua: “Praticamente all’inizio quando facevo il trono con Lorenzo ero d’accordo con Lorenzo e ovviamente si è rivelata una cavolata. Quando ho fatto il trono e ho scelto Manuel, ero d’accordo con Manuel e quindi di conseguenza ero una persona orribile. Adesso si presuppone che io fossi d’accordo con quello con cui si presuppone che io mi frequenti”.

Alla fine la ragazza conclude dicendo: “Ma quanti buchi nell’acqua fate? Vi rendete conto delle cavolate che sparate tutto il tempo? Mi fa ancora più ridere che all’inizio ero additata come la stro*** benestante e adesso sono additata come la stro*** arrivista. Ma in ogni caso io sono sempre str…a, non ho capito? Scusatemi ma quando ci va, ci va”.