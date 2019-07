Uomini e Donne, news: tra Ivan e Sonia è già finita?

Uomini e Donne, news. Pare che tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sia già finita. Nel frattempo Giulia Cavaglià ha un nuovo amore?

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle coppie di Uomini e Donne. Oggi ci soffermiamo sulla coppia formata da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, o forse sarebbe meglio dire ex-coppia. Infatti le voci che rimbalzano da qualche giorno sul web parlano di una loro rottura.

Qualche giorno fa Sonia aveva lasciato un messaggio criptico su Instagram, messaggio che aveva fatto nascere i dubbi. Poi, in seguito alle richieste dei fan, è arrivata la spiegazione della ragazza, che però non ha risolto nessun dubbio.

“A volte preferisco restare in silenzio” aveva scritto Sonia Pattarino su Instagram.

Tutto nasce quando, qualche giorno fa, Sonia Pattarino pubblica una sua foto con la frase “A volte preferisco restare in silenzio”. Questa frase ha gettato un’ombra sulla sua relazione con Ivan Gonzalez, tanto da preoccupare i fan di una loro possibile rottura.

In seguito all’aumentare delle voci la ragazza ha deciso di dare una spiegazione alle sue parole. “Riguardo a quella frase e a quel post che ho pubblicato, praticamente ho scatenato il caos. Allora quella frase potrebbe dire tutto e niente. Però è vero anche che se preferisco stare in silenzio è perché non mi va di dire niente. Se poi dovesse essere come pensate voi lo vedrete col tempo, se non dovesse essere così idem“

La spiegazione però non ha risolto alcun dubbio, lasciando i fan con la convinzione che tra di loro qualcosa sia avvenuto. Per sapere cosa non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.

Nel frattempo arrivano buone nuove da Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne news. La ragazza, dopo aver lasciato Manuel Galiano poche settimane dopo averlo scelto, avrebbe un nuovo amore. Si tratterebbe di Pietro, calciatore dilettante di 21 anni. Le prove sono nelle foto postate dalla ragazza in cui lui sarebbe sempre presente.