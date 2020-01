Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nell’ultima registrazione sono state mosse nuove accuse contro Armando Incarnato.

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Nella nuova registrazione, datata 16 gennaio, Veronica muove delle nuove accuse contro Armando Incarnato: pare che il cavaliere stia frequentando una ragazza al di fuori della trasmissione.

Avremo inoltre il solito aggiornamento sul percorso di Gemma Galgani nel dating show. Barbara De Santi sta uscendo con il cavaliere Marcello mentre Anna Tedesco dichiara di aver baciato Mattia.

Nuove accuse mettono sotto la lente di ingrandimento Armando Incarnato.

L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne si apre con il consueto aggiornamento sulle vicende che vedono protagonista Gemma Galgani. Maria De Filippi manda in onda un video in cui si vede la donna molto amareggiata nel backstage.

Ovviamente la sua tristezza deriva dalle storie che l’hanno vista coinvolta, tutte finite in niente, non ultima quella con Marcello, che non le ha voluto dare l’esclusiva. Tina Cipollari interviene, a questo punto, per spiegare quella che, secondo lei, è la spiegazione a questa situazione.

Il problema di Gemma è che va alla ricerca di cavalieri che siano tutti più giovani, spesso anche molto, di lei. Questo fa si che le cose non vadano mai per il verso giusto. A questo si aggiungono i ritocchi estetici a cui la donna ha fatto ricorso a peggiorare la situazione.

La Galgani nega di aver fatto uso di chirurgia estetica ma Tina fa vedere delle immagini della donna quando è arrivata in trasmissione e come, invece, è ora.

A questo punto si passa a Armando Incarnato. Per lui c’è Veronica Ursida che porta con se delle nuove accuse. Pare infatti che una fonte vicina alla donna le abbia confidato che Armando stia frequentando una ventenne al di fuori della trasmissione.

Le accuse sono arrivate anche alla redazione, che ha preso la decisione di aspettare e vedere se saranno confermate o meno. Solo in quel caso verranno prese le dovute decisioni in merito alla vicenda.

Chiudiamo con Barbara De Santi e Anna Tedesco, che proseguono felicemente le loro conoscenze con i cavalieri Marcello, la prima, e Mattia, la seconda. Anna inoltre rivela di aver baciato il suo cavaliere.

