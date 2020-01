Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Il loro matrimonio potrebbe diventare uno speciale trasmesso in diretta tv.

Arrivano le ultime news riguardo una delle coppie più seguite del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e della possibilità di trasformare il loro matrimonio, che sembra imminente, in uno show in diretta.

Infatti la rivista “Nuovo” lancia questa incredibile news, spiegando come la cerimonia possa diventare uno speciale simile a quelli che la trasmissione ha fatto nel corso degli anni. Parliamo ad esempio alla scelta nel castello dello scorso anno o della lettera di Gemma di qualche anno fa.

Il matrimonio tra Ida e Riccardo potrebbe essere trasmesso anche in più di una singola puntata.

La cosa ovviamente farebbe felici i tantissimi fan della coppia, che appena un mese fa ha lasciato il programma per tentare, dopo l’ennesimo litigio, di recuperare il loro rapporto. Sappiamo che nel frattempo le cose tra i due sono andate sempre meglio.

Li abbiamo visti infatti, tramite i loro account social, vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere, parlare del loro futuro e programmarlo insieme. E sempre insieme potremo assistere alla coronazione del tutto, se davvero la cerimonia verrà trasmessa in diretta.

Ci sono vari elementi a sostegno di questa tesi, non ultimo lo speciale da poco annunciato per la scelta di Giulio Raselli. Ricordiamo, ad esempio, la scelta al castello che a febbraio 2019 coinvolse tutti tronisti del trono classico o la lettera che Gemma dedicò a Giorgio qualche anno fa.