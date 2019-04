Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nell’ultima registrazione realizzata ieri si vede un Andrea Zelletta in difficoltà con le sue corteggiatrici. Mentre tra Giulia e Giulio sembra sbocciare l’amore.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata assisteremo alle grandi difficoltà di Andrea Zelletta con le sue corteggiatrici. Le ragazze infatti sono confuse dall’atteggiamento di Andrea che non sembra preferire nessuna di loro.

Allo stesso tempo le troniste sono in guerra. Nell’ultima puntata hanno litigato animatamente e ancora non si sono spente le fiamme tra di loro. Questa situazione si ripercuote anche sui loro corteggiatori, tirati in mezzo alla lotta.

Angela non porta in esterna nessuno dei ragazzi, mentre Giulia pare che abbia baciato Giulio in esterna.

Andrea Zelletta continua a non mostrare preferenze per nessuna delle sue corteggiatrici. Nonostante abbiano tutte caratteri diversi il tronista sembra trattarle tutte allo stesso modo. Situazione che crea non pochi problemi tra le ragazze.

C’è chi non sa come comportarsi, come Muriel, chi se la prende molto perchè non si sente apprezzata, come Natalia. In particolare quest’ultima ha deciso di lasciare la trasmissione dopo che Andrea è andato da Giorgia mentre tornava dalla sua esterna.

Angela ha deciso di non portare in esterna nessuno dei propri corteggiatori, visto che nessuno di loro l’ha difesa nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne anticipazioni. La ragazza ha infatti litigato con l’altra tronista, Giulia. Quest’ultima ha invece trascorso una bellissima esterna con Giulio, con il quale pare ci sia stato anche un bacio.