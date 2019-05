Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dopo la registrazione dell’ultima puntata Riccardo annuncia che nella puntata di giovedì 30 maggio ci sarà una sorpresa. Chiederà a Ida di sposarlo.

Ultimo appuntamento della stagione con il trono over di Uomini e Donne. Come anticipato ieri, infatti, gli ultimi giorni di maggio saranno dedicati alle scelte del trono classico (per maggiori informazioni clicca QUI ).

In quest’ultima puntata del trono over invece Riccardo e Ida hanno provato nuovamente a far andare bene le cose tra di loro. Questo però non è riuscito, almeno non in puntata. Infatti sono in arrivo succosi aggiornamenti e anche una sorpresa per tutti i fans.

Riccardo su Instagram annuncia una sorpresa in arrivo giovedì 30 nella sua intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Al termine della puntata del 28 maggio del trono over Riccardo Guarnieri ha fatto una diretta su Instagram per fare un annuncio e rispondere a qualche domanda dei fans. L’annuncio riguarda un “grande aggiornamento” in arrivo con la sua intervista sul magazine.

Pare molto probabile che dall’articolo scopriremo come è andata tra lui e Ida Platano al di fuori della trasmissione. Probabilmente le notizie in arrivo sono positive, spiegando così la fretta di annunciare la cosa al termine della puntata di Uomini e Donne.

“Chiedermi ancora se sono innamorato o meno ce ne vuole però. La complicità fa tanto in una coppia. Devo stupire? Con che cosa… Vai da Ida? Vi consiglio di leggere il giornale. Ma secondo voi perché ho fatto tutto questo?” Sono le dichiarazioni di Riccardo a chi seguiva la diretta.

Che ha poi aggiunto “Povera Ida che ci ha creduto? Addirittura. Io non vi faccio tanto ingenue voi donne. Ida sa perfettamente perché l’ho chiamata. Sembrava la resa dei conti più che altro, ecco perché mi era difficile tirare fuori quello che provavo e pensavo in quel momento. Io sono curioso di capire voi cosa avete capito di me, mettiamo da parte un attimo Ida”.

Insomma non ci resta che aspettare la puntata di giovedì 30 di Uomini e Donne anticipazioni trono over e vedere la sorpresa di Riccardo. Voci di corridoio lasciano intendere che darà un annuncio inaspettato.