Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Roberta Di Padua accusa Riccardo Guarnieri e Ida Platano di essere d’accordo.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. In questo finale di stagione nel trono over a tenere banco è senza ombra di dubbio il ritorno di Ida Platano in trasmissione, soprattutto perchè richiamata da Riccardo Guarnieri.

I telespettatori sono impazienti di scoprire come andrà a finire tra i due, visto che Riccardo fino a poco tempo fa rifiutava in tutti i modi di tornare insieme a Ida. A mettere altra carne al fuoco ci pensa Roberta Di Padua, che accusa i due di essersi messi d’accordo.

Secondo Roberta i due non possono mai tornare assieme. Questa sicurezza le deriva dalle parole che Riccardo le ha detto quando si frequentavano.

Dalla scorsa puntata il trono over è quasi completamente monopolizzato dalle vicende di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. L’uomo infatti ha richiamato la sua ex per darsi un’ultima occasione di tornare assieme, dopo che la ricerca a Uomini e Donne non ha dato frutti.

L’uomo ha infatti dichiarato al magazine del programma “Le donne con le quali sono uscito sono state tutte fantastiche al di là di tutto. Ma mancava sempre un qualcosa. Con Ida invece è scattato tutto subito, mi è bastata solo guardarla. La verità è che il tempo ha lenito, poi fatto passare, la rabbia che avevo nei suoi confronti, messa da parte questa, ho cominciato a rivalutarla come donna.“

Dello stesso avviso non è Roberta Di Padua, che dal primo momento non è convinta della bontà delle intenzioni di Riccardo. La donna ha infatti dichiarato: “Lui è tornato a Uomini e Donne fin dall’inizio solo per avere visibilità e non escludo che lui e Ida fossero d’accordo su tutto, che tutto quello che è successo e stia succedendo sia stato premeditato“.

Per poi aggiungere: “È tutto molto poco credibile. Anche perché, qualora l’avesse davvero rivoluta, avrebbe dovuto chiamarla per poi uscire dal programma e non di certo per ricominciare a sentirla! Siamo alla follia!“