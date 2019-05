Uomini e Donne anticipazioni, Raffaella Mennoia ci svela la villa in cui saranno ospitati i tronisti e i loro corteggiatori. La scelta avverrà in studio e le registrazioni partiranno il 27 maggio.

Siamo al rush finale di Uomini e Donne anticipazioni. Nei prossimi giorni verranno registrate le ultime puntate del trono over, mentre quello classico è già fermo. Ed è proprio per questi ultimi che sono in arrivo delle novità.

Infatti la solita Raffaella Mennoia ha svelato, con un post sul suo profilo Instagram, la location che ospiterà tronisti e corteggiatori prima della scelta. Infatti verrà replicata solo in parte la scelta di febbraio, la parte riguardante gli appuntamenti in villa.

La scelta dei tronisti tornerà alla versione originale, con due sedie in mezzo allo studio di Uomini e Donne anticipazioni.

Visualizza questo post su Instagram Signore e Signori ecco in anteprima la Villa… @uominiedonne #zanzan #prossimamentelescelte Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 17 Mag 2019 alle ore 4:13 PDT

La notizia del ritorno al passato per la scelta, con due sedie in mezzo allo studio, era stata diffusa già da parecchio tempo. Quella di febbraio è stata un unicum, che per il momento è stato accantonato. Non tutto però, infatti è rimasta la parte della villa.

E’ proprio la villa che vediamo nel post della Mennoia, villa che ospiterà alcuni appuntamenti tra i tronisti e i due corteggiatori che sono arrivati fino in fondo. In questo fine settimana dovrebbe essere la volta di Andrea Zelletta, come annunciato dallo stesso ragazzo. (Per maggiori informazioni clicca QUI )

Non sappiamo quando verranno poi girati gli appuntamenti di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, ne in che ordine. Sappiamo però che tutto deve essere pronto per lunedì 27 maggio, data di registrazione delle scelte.