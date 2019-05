Uomini e Donne, anticipazioni ultima registrazione trono classico. Andrea Zelletta ha un annuncio da fare ai telespettatori. Ha scelto Natalia Paragoni oppure Klaudia Poznanska?

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima puntate del trono classico di Uomini e Donne, registrato il 13 maggio. In questa puntata vedremo Andrea Zelletta fare un annuncio ai propri fans e ai telespettatori del programma.

L’annuncio dovrebbe riguardare il fatto che questa è la sua ultima registrazione per il dating show di Canale 5. Ricordiamo infatti che il programma è agli sgoccioli e mancano appena 2 o 3, non di più, puntate ancora da registrare.

Andrea Zelletta è a un passo dalla scelta, mentre vengono diffuse foto di lui e Natalia in una discoteca a Milano.

La scelta di Andrea Zelletta è sempre più vicina. Il ragazzo deve decidere chi tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska sarà la sua scelta finale. Ricordiamo che, nonostante i due abbiano avuto più di qualche problema, Natalia è quella più accreditata dagli addetti ai lavori.

A supporto di questa tesi sono arrivate delle foto, diffuse dal portale Spysee, che li ritrae assieme in discoteca a Milano. La ricostruzione vede Andrea Zelletta essere andato a ballare insieme a Andrea Damante e alcuni amici in comune. Li vicino però è stata vista, e fotografata, anche Natalia.

Cosa è successo tra i due non lo sappiamo. Possiamo però prevedere la reazione di Klaudia. Sicuramente la dama non la prenderà bene. Vedremo cosa succederà prossimamente, considerando che i tre passeranno un weekend in villa tutti assieme.