Uomini e Donne: si riparte il 20 aprile con le puntate inedite

Uomini e Donne, anticipazioni. Il 20 aprile si riparte con le puntate inedite che non sono andate in onda a marzo, prima della sospensione.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, programma pronto a ripartire dopo più di un mese di stop. Come vi raccontavamo ieri, il danting show di Canale 5 ripartirà il prossimo 20 aprile.

Inoltre abbiamo avuto ulteriori notizie sul programma che seguirà la trasmissione a partire proprio dal 20 aprile. Infatti verranno trasmesse le puntate inedite che sono saltate a marzo, quando il programma è stato sospeso una settimana prima del previsto.

Mediaset è corsa ai ripari vista l’emorragia di ascolti dalla sospensione del programma.

Uomini e Donne è pronto a tornare in tv. A un mese dalla sospensione anticipata, di cui ancora oggi non si conoscono le cause, arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Lunedì 20 aprile si riparte con il trono over.

Si perchè la trasmissione condotta da Maria De Filippi riprenderà li dove si era fermata, a quel 13 marzo scorso. Vedremo finalmente la fine dell’ultima registrazione del trono over per poi passare a quella del trono classico.

E poi? E poi vedremo gli autori cosa si sono inventati per poter continuare la trasmissione e contemporaneamente sottostare alla regolamentazione anti contagio. Ci sono due diverse ipotesi, non ancora confermate, sullo svolgimento del programma.

Da una parte una trasmissione che integri la trasmissione da casa di alcuni dei protagonisti con altri in studio, ben separati e a cui saranno vietati contatti, inclusi balli e esterne.

L’altra vede una versione completamente da remoto, con corteggiatori e corteggiatrici impegnati con i tronisti da casa, sfruttando i social o videochiamate.

Insomma non sappiamo ancora come, ma il programma di punta di Canale 5 è pronto a tornare. Ricordiamo infatti che dalla sospensione c’è stato un graduale calo degli ascolti che si è ripercosso su tutta la programmazione pomeridiana di Mediaset.