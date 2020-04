Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo settimane di silenzio assoluto c’è una prima data, ancora non certificata, per la messa in onda.

#uominiedonne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su #pomeriggio5. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 9, 2020

Arrivano le ultime anticipazioni riguardanti Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha lasciato i suoi fan da qualche settimana, in quanto le disposizioni anti contagio hanno impedito il normale svolgimento delle registrazioni.

Ma dopo le ultime notizie, di cui vi abbiamo tenuti informati, arriva anche una prima probabile data per la messa in onda: lunedì 20 aprile. Le notizie arrivano da fonti attendibili, ma manca ancora la conferma da parte della redazione.

Lunedì 20 aprile torna #UominieDonne con la nuova formula "stare vicini da lontani", nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari). — BubinoBlog (@bubinoblog) April 9, 2020

Entrambe le fonti concordano sul calo degli ascolti derivanti dalla mancata messa in onda del programma. Comunque siamo sicuri che la formula non sarà quella classica, non permessa dalle misure restrittive, ma sarà diversa.

Ieri vi parlavamo della possibilità che il programmi ricominci direttamente da casa di tronisti e corteggiatori tramite web cam. Purtroppo mancano ancora le conferme della redazione, sia sulla data che sulle modalità.