Uomini e Donne, anticipazioni: slittata la data d'inizio

Uomini e Donne, anticipazioni. Slittata di una settimana, dal 9 al 16 settembre, la data d’inizio dello storico programma di Canale 5. Ecco perchè Maria De Filippi ha deciso la nuova data.

Arrivano ulteriori notizie per la nuova stagione di Uomini e Donne anticipazioni. Come lo scorso anno la data d’inizio ha subito uno slittamento di una settimana. La conferma arriva dai canali social ufficiali del programma, che riportano la notizia.

Previsto per lunedì 9 settembre, il debutto della nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi dovrà attendere il lunedì successivo, datato 16 settembre, per vedere la luce. Attendiamo altre informazioni nei 7 giorni in più che abbiamo avuto.

Non sono note le motivazioni dello slittamento, fatto sta che le prime puntate sono state già registrate.

Non è stato reso noto la motivazione dello slittamento che porterà Uomini e Donne a debuttare il 16 settembre invece che il 9, due lunedì. Sappiamo però che le prime puntate sono già in registrazione e le prime notizie sono già trapelate.

Per quanto riguarda il trono over, che probabilmente seguirà quello classico, la protagonista indiscussa è sempre Gemma Galgani. Nella prima puntata sappiamo che battibeccherà con Tina Cipollari, riconfermatissima opinionista del programma.

Altra riconferma riguarda l’altro opinionista, vale a dire Gianni Sperti. Ma non sarà l’unico volto noto del programma. Ritorneranno infatti anche Riccardo Guarnieri e Ida Platano, con quest’ultima già protagonista di una notizia a sorpresa (per ulteriori informazioni clicca QUI ).

Per quanto riguarda invece il trono classico, che se venisse rispettato il programma dello scorso anno dovrebbe aprire la stagione, verranno presentati i nuovi tronisti. Due ragazzi, Giulio e Alessandro, e due ragazze, Giulia e Sara.

Anche in questo caso la prima puntata dovrebbe riservarci delle sorprese. Purtroppo, a differenza di quanto avvenuto per il trono over, per quello classico non ci sono ancora voci concrete di quanto avvenuto durante la registrazione. Dovremo aspettare per sapere le prime novità.