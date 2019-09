Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano esce con un altro?

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano confessa di aver appena intrapreso una conoscenza con Andrea Filomena.

Arrivano le nuove anticipazioni delle prime registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. Nello specifico parliamo del trono over, che ritrova due dei suoi protagonisti principali: Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ma se il cavaliere ha dichiarato di essere ancora preso dall’ex, lo stesso non si può dire della dama. Ida, infatti, ha dichiarato di aver intrapreso la conoscenza di un altro uomo al di fuori del programma:a Andrea Filomena, concorrente di Temptation Island.

La conoscenza tra Ida e Andrea per il momento è solo un’amicizia, ma potrebbe diventare altro nel prossimo futuro.

Ritorniamo un attimo indietro alla fine della scorsa edizione del trono over di Uomini e Donne. Sembrava che Ida e Riccardo fossero pronti a darsi un’altra occasione, sfumata poche settimane dopo la fine del programma.

Tornando invece al presente, nella prima registrazione del trono over, Ida Platano è stata chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi. Qui ha dichiarato di aver intrapreso la conoscenza, telefonica, di un uomo al di fuori del programma.

Si tratta di Andrea Filomena, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. All’interno del programma lo abbiamo visto separarsi da Jessica dopo che la donna si era invaghita di Alessandro Zarino, li tentatore e attuale tronista del trono classico.

I due per il momento hanno iniziato a sentirsi, trasformando la conoscenza in amicizia. Ora non sappiamo come evolveranno le cose e c’è la possibilità di vedere Andrea al trono over. Come andrà a finire?