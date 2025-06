Il Calcio Napoli prepara il ritiro di Castel Di Sangro, ufficializzate 3 amichevoli

Il Calcio Napoli ha ufficializzato tre amichevoli che saranno disputate dalla squadra campione d’Italia nel ritiro di Castel Di Sangro.

Almeno tre amichevoli per il ritiro estivo del Calcio Napoli campione d’Italia a Castel Di Sangro (L’Aquila), dal 30 luglio al 14 agosto 2025. L’ufficalità è arrivata nelle scorse ore.

La prima amichevole contro il Paris Fc, la seconda come da tradizione contro gli spagnoli del Girona e la terza contro l’Olympiacos. Da valutare anche la richiesta del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ad Aurelio De Laurentis di organizzare una possibile quarta amichevole, tra il Napoli ed il Pescara, neopromosso in serie B.

A fare da cornice al ritiro estivo sarà il clima di festa per lo scudetto conquistato. Il trofeo sarà esposto al Palasport e ci saranno diverse iniziative collaterali Quest’anno Castel di Sangro tornerà ad essere una piccola Napoli con il trofeo che tornerà nel Palazzetto dello Sport. L’anno scorso, nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto Castel di Sangro per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. Un numero più basso dell’anno precedente, quando erano state registrate 140mila presenze proprio per l’effetto tricolore.