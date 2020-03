Uomini e Donne, Ida Platano: "non abbiamo ancora litigato"

Uomini e Donne, Ida Platano racconta la convivenza ‘forzata’ con Riccardo Guarnieri in un’intervista al magazine. “Per il momento non abbiamo ancora litigato”.

Arrivano le ultime notizie sui protagonisti di Uomini e Donne. Oggi in particolare ci occupiamo di una delle coppie più amate degli ultimi anni del trono over: parliamo ovviamente di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La settimana scorsa vi avevamo parlato del fatto che Riccardo sta passando la quarantena a casa di Ida. Come sta andando la loro convivenza ce lo racconta direttamente Ida in un’intervista al magazine ufficiale.

“Riccardo e Samuele piano piano stanno costruendo il loro rapporto”, racconta Ida Platano.

Ida Platano ha “vinto” la sua battaglia. Infatti Riccardo Guarnieri ha deciso di passare la quarantena a Brescia a casa di Ida. La distanza che li separava era il motivo dell’ultimo litigio che aveva fatto temere il peggio ad inizio anno.

Ora però le cose sono cambiate con la decisione presa dall’uomo. I due convivono ormai da due settimane, ma come stanno andando le cose tra di loro? Oggi lo scopriamo dalle dichiarazioni che la donna ha rilasciato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Riccardo sarebbe dovuto rientrare a casa il 15 marzo ma poi ha deciso di rimanere qui con me. Io continuo ad amarlo moltissimo. Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento.”

“Stiamo trascorrendo questo periodo particolare insieme e per il momento non abbiamo ancora litigato. […] Mi sta tanto vicino, anche moralmente, e questo mi fa sentire tranquilla e serena. Sono felice di averlo qui con me. Siamo convivendo in maniera piacevole, stiamo bene e viviamo con molta naturalezza questo stare sempre insieme a casa”.

In chiusura Ida parla anche del rapporto tra Riccardo e suo figlio Samuele e di Gemma Galgani:

“Riccardo e Samuele piano piano stanno costruendo il loro rapporto: giocano alla Playstation, si fanno qualche dispetto a vicenda. Per entrambi questa della quarantena è una situazione nuova, ma il tempo li farà abituare”.

“Niente potrà mai cambiare il nostro rapporto. Cerco di starle vicino come sempre”.