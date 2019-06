Anticipazioni Uomini e donne: nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi potrebbe esserci il ritorno del Trono gay.

Da oggi, lunedì 3 giugno, Uomini e donne va in vacanza. Anche questa stagione del dating show targato Maria De Filippi è dunque andata in archivio, ma i telespettatori di Canale 5 sono curiosi di sapere le novità per la prossima annata, la 24ma del programma, che partirà a metà settembre (con lunedì 16 probabile data per la prima puntata, al solito orario delle 14.45).

Come riportato da “Kontrokultura”, oltre al Trono classico e al Trono over (caratterizzato spesso dalle liti tra le “acerrime nemiche” Tina Cipollari e Gemma Galgani), si profila il ritorno del Trono gay (che ormai manca da due anni).

Uomini e Donne 2018-19: ascolti record per Trono classico e Trono over

Uomini e Donne si riconferma come sempre il programma più visto nella fascia pomeridiana. Le recenti scelte dei tre tronisti, Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta ed Angela Nasti (andate in onda la scorsa settimana), sono state sicuramente tra le più seguite.

Un’ottima stagione per il dating show di Canale 5, che ha ottenuto uno share del 22,03% con 2.800.000 spettatori, un vero e proprio record (senza dimenticare le puntate serali dedicate alle “scelte” dei tronisti “invernali”). Anche il Trono over ha raggiunto dei risultati record, soprattutto nelle puntate con “protagoniste” le accese liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo un lungo tira e molla con Rocco, ha da poco ha iniziato una frequentazione col cavaliere Mario. Cosa succederà a settembre?