Uomini e donne trono classico: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni felici dopo la fine del percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Durante la puntata di ieri, giovedì 30 maggio, Andrea Zelletta, protagonista del trono classico di Uomini e donne, ha fatto la sua scelta. Dopo un lungo “testa a testa” con Klaudia Poznanska, il cuore del tronista pugliese è stato conquistato da Natalia Paragoni. Emozionatissima, la corteggiatrice ha risposto di si alla proposta di Andrea.

La neo coppia, intercettata dai microfoni di Witty, dopo la scelta si è lasciata andare alle prime confessioni. Sia Natalia che Andrea si sono detti felici di come sono andate le cose. Entrambi, adesso, hanno solo voglia di iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita. “Sono felice, non pensavo di provare determinate sensazioni ed emozioni”, ha dichiarato Andrea Zelletta dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi.

Natalia Paragoni, stretta tra le sue braccia, ha poi affermato: “Io devo ancora crederci un attimo. Quando passano tantissimi mesi e puoi realizzare che ci tieni veramente ad una persona e poi te la puoi portare veramente a casa, perché dopo tutto quello che hai visto e sofferto ce la fai, non è un premio però è come una liberazione”.

Andrea guarda ora al futuro e al percorso di vita insieme alla sua nuova fidanzata. “Ora bisogna vedere cosa ci aspetta al di fuori, ma non ho paura – ha specificato l’ormai ex tronista di Uomini e donne – Sono felice di scoprire quello che ci aspetta, vivere la vita per come è realmente, sarà un’esperienza indimenticabile”.