Il Segreto, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio. Adela lascia l’ospedale, Elsa accusata da Dolores per il furto.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 27 aprile al 4 maggio. Ricordiamo che in occasione del primo maggio la soap non andrà in onda, per riprendere regolarmente il giorno successivo.

In queste nuove puntate vedremo Antolina convincere Dolores ad accusare Elsa del furto. Inoltre finalmente Adela lascia l’ospedale e torna a casa. Fernando da un ultimatum a Gonzalo, entro un giorno deve decidere se accettare la sua offerta.

Vediamo ora la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Isaac lascia Puente Viejo per alcuni giorni per incontrare il marchese. Gonzalo, chiamato con urgenza da Fernando, arriva alla Villa e pretende una spiegazione. Fernando offre del denaro a Gonzalo per lasciargli campo libero con Maria e gli concede un giorno per dargli una risposta. Julieta e Saul accettano l’offerta di ospitalità.

Carmelo forse ha trovato degli elementi che potrebbero aiutare Severo nella causa contro Eustaquio. Julieta e Saul informano Raimundo di essere in procinto di lasciare la Villa. Raimundo insiste affinché Julieta e Saul lascino la Villa, senza dar loro troppe spiegazioni. Paco ha accettato di prendere in mano le pompe funebri di Jesus di San Juan.

Adela viene ricoverata in ospedale e Carmelo le rimane accanto. Marcela scopre che qualcuno ha rubato i soldi per pagare i fornitori della locanda. Marcela e Matias non riescono a comprendere come il denaro della cassa sia stato rubato, e decidono di non diffondere la notizia.

Adela viene dimessa dall’ospedale e ritorna a casa mentre Elsa la sostituisce a scuola. Antolina istiga abilmente Dolores ad accusare Elsa del furto ai danni di Matias e Marcela. Fe ed Irene non danno ascolto alle maldicenze di Dolores su Elsa ed escono indignate dall’emporio. Irene racconta quanto accaduto ad Adela e le due mettono in guardia Elsa.