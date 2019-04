Anticipazioni de Il Trono di Spade in onda su Sky Atlantic

E’ iniziata la stagione finale de il Trono di Spade in onda il 14 Aprile su Sky Atlantic. Anticipazioni svelate in anteprima.

di Piero Lombardi – La prima puntata è già stata mostrata in anteprima a Belfast alla presenza di gran parte del cast: Sophie Turner (Sansa), Maisie Williams (Arya), Kit Harington (Jon Snow), e Isaac Hempstead-Wright (Bran).

Dove eravamo rimasti

La settima stagione si chiude con la caduta della Barriera e l’arrivo al Nord degli Estranei, che trasformano Viserion, uno dei draghi di Daenerys Targaryen, in un non-morto. Jon Snow e Daenerys cercano di stringere un’alleanza con Cersei Lannister per contrastare la minaccia imminente dei non morti, ma la regina ha altri piani: in combutta con Euron minaccia di invadere le terre occupate da Daenerys.

Nel frattempo Samwell Tarly e Bran Stark scoprono la vera identità di Jon, figlio di Rhaegar Targaryen e legittimo erede al Trono di Spade.

Anticipazioni della prima puntata del Il Trono di Spade

La produzione al momento non ha reso noto neanche il titolo della prima puntata.

Sappiamo che l’episodio comincerà a Grande Inverno con l’incontro tra Daenerys e le sorelle Stark. I fan di tutto il mondo sono in attesa, chi siederà sul Trono di Spade?

La serie è la più premiata di sempre, con 47 Emmy Awards su 128 candidature e un costo stimato di circa 6 milioni di sterline a puntata. Ma non è finita qui: dopo la stagione finale sono previsti dei prequel legati alla serie principale.

Non ci resta che aspettare la prima puntata, in onda nella notte tra il 14 e il 15 Aprile in contemporanea mondiale su Sky Atlantic.