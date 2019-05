Amici 18: attesa per la finalissima del talent di Maria De Filippi. Chi trionferà tra Rafael e Vincenzo (ballerini) e Alberto e Giordana (cantanti)?

Questa sera, sabato 25 maggio, andrà in onda su Canale 5 la finalissima di Amici 18, il talent show di successo creato da Maria De Filippi. Amici 18: i quattro finalisti sono Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo. I ragazzi hanno già ottenuto delle piccole vittorie. Infatti, Alberto e Giordana hanno pubblicato il loro primo album e hanno già affrontato il loro primo firmacopie. Mentre Vincenzo ha già ricevuto un contratto di lavoro per sei mesi a New York nella Complexions Contemporary Ballet. Intanto, come riporta “Kontrokultura”, nella casetta bianca e nella casetta blu è arrivato un video a sorpresa per i finalisti, in cui gli ex allievi di Amici 18 hanno espresso la loro opinione su chi dovrebbe vincere. Riguardo i ballerini, Mowgly punta su Vincenzo, “una persona fantastica”, come anche Valentina Vernia, secondo la quale Vincenzo “è molto versatile, riesce ad eseguire qualsiasi coreografia alla perfezione. Riesce sempre ad immedesimarsi a pieno nel personaggio, riesce sempre ad emozionare. Questo lo rende un artista al 100%”. Invece Umberto vorrebbe che Rafael vincesse Amici 18.

Riguardo i cantanti, Ludovica, Jefeo, Alvis e Mameli tifano per Giordana. Queste le parole di Alvis: “La mia preferenza va a Giordana e spero vinca lei perché secondo me è un’artista a 360 gradi. Con la sua voce riesce a trasmettere tantissimo ed è un’autrice veramente brava”.

Solamente Tish, appena uscita dal programma, ha dato la sua preferenza ad Alberto: “Per me dovresti vincere tu Alberto perché hai fatto vedere tantissime sfumature della tua voce. Hai cantato mille canzoni e le hai fatte tutte bene. Fai bella musica, hai una bella voce, hai tante emozioni dentro”.