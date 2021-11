Gomorra 5: Salvatore Esposito racconta Genny nell’ultima stagione

Gomorra 5, anticipazioni. Salvatore Esposito, interprete di Gennaro Savastano, racconta il suo personaggio nella stagione finale.

Arrivano le ultime anticipazioni di Gomorra 5. Interrogato sul suo personaggio, Gennaro Savastano, l’attore Salvatore Esposito ha raccontato le sue impressioni sull’evoluzione del personaggio dalla prima stagione fino alla fine.

Abbiamo visto Genny partire da incapace cocco di mamma, trasformarsi via via in un uomo, tentare anche di ritornare sulla retta via. Poi l’ennesima guerra, questa volta tra Patrizia e i Levante, lo ha riportato indietro.

Ha dovuto lasciare moglie e figlio, Azzurra e Pietro Junior, per nascondersi in un bunker. Così lo abbiamo lasciato alla termine dell’ultima stagione. “Nel finale della quarta stagione l’abbiamo lasciato in un bunker a fare i conti con quelle che sono state le sue scelte, con le conseguenze delle sue azioni, e vediamo poi all’inizio della quinta stagione che riscontri avranno queste conseguenze”.

“Se dovessimo metterci a fare una didascalia fotografica di tutti i Genny, da come siamo partiti a come siamo arrivati alla quinta stagione, ci vuole un bel po'”, spiega ancora Salvatore.

Sul finale de L’Immortale, film sul personaggio di Ciro Di Marzio, diretto e interpretato da Marco D’Amore, che fa da intermezzo tra la 4° e la 5° stagione: “Nel finale de L’Immortale vediamo Genny che arriva a Riga, si scambia un lungo sguardo con Ciro Di Marzio e i due si vanno incontro”.

Ancora sul rapporto ambiguo fra questi due personaggi “Li abbiamo visti amarsi, odiarsi, piangere l’uno per l’altro, combattere l’uno per l’altro, combattere l’uno contro l’altro. Questa quinta stagione sarà una nuova sorpresa, sarà un’evoluzione del rapporto di questi due personaggi che ormai sono diventati degli uomini”.

Esposito chiude parlando della fine delle vicende di Gomorra: “Quello che si lascia non è semplicemente un progetto, semplicemente un lavoro artistico, ma persone con cui noi abbiamo diviso lavoro, fatica, stress, emozioni. All’inizio c’è senso di inquietudine, poi la gioia e la soddisfazione di aver preso parte a un progetto enorme e bellissimo come questo”.

