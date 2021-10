Gomorra 5, i fan attendono il 19 novembre: ecco le anticipazioni della prima puntata

Gomorra 5: ecco le anticipazioni della prima puntata dell’ultima stagione della serie ispirata al best seller di Roberto Saviano (che andrà in onda su sky Atlantic da venerdì 19 novembre).

I fan attendono con grande curiosità la prima serata di venerdì 19 novembre, quando Sky Atlantic trasmetterà il primo episodio di Gomorra 5, ultima stagione della serie cult Sky Original, ispirata al bestseller di Roberto Saviano e prodotta da Cattleya. L’ultimo trailer ufficiale non ha fatto altro che accrescere la voglia dei fan di vedere come andranno a finire le vicende di Genny Savastano (Salvatore Esposito), che vedranno il clamoroso ritorno di Ciro l’Immortale (interpretato da Marco D’Amore, che ha anche diretto i primi cinque episodi e il nono, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 hanno visto Claudio Cupellini come regista).

Lo stesso Salvatore Esposito, al termine delle riprese della serie, ha svelato ai telespettatori che accadrà qualcosa di clamoroso. Intanto iniziano a girare le prime voci sulle anticipazioni della prima puntata della serie.

Gomorra 5: le anticipazioni della prima puntata

Braccato dalla polizia, Genny Savastano è stato costretto ad abbandonare la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, con la speranza di garantirgli una vita migliore.

Il figlio di Pietro Savastano, chiuso in un bunker per potersi nascondere sotto la protezione del misterioso ‘o Maestrale (Mimmo Borrelli), dovrà prendere una decisione molto importante e capire di chi fidarsi.

La sua vita è in pericolo, con la guerra imminente e i nemici sempre più agguerriti, con il ritorno dell’Immortale che molto probabilmente cambierà le carte in tavola…