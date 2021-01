Gomorra 5: Marco D’Amore tra i promotori dell’iniziativa #perilcinema

Marco D’Amore: il popolare attore (regista degli ultimi cinque episodi di Gomorra 5) aderisce all’iniziativa #perilcinema a sostegno delle sale italiane. Sulle piattaforme streaming: “Possono convivere con il cinema”.

Mentre proseguono a Napoli le riprese di Gomorra 5, Marco D’Amore (regista degli ultimi cinque episodi e, chissà, di nuovo protagonista della serie con il personaggio di Ciro l’Immortale) scende in campo a favore del cinema italiano, fortemente penalizzato dalla crisi dovuta al Covid 19.

Insieme a molti altri attori (tra cui anche Edoardo Leo e Carolina Crescentini), D’Amore è tra i promotori di #perilcinema, l’iniziativa di sostegno alle sale, oltre 320 in tutta italia, di preacquisto utilizzabile nel corso del 2021 (anno in cui la campagna di vaccinazione di massa, si spera, diminuirà le misure restrittive attualmente in vigore).

L’attore non sottovaluta tuttavia il ruolo delle piattaforme in streaming: “La fruizione è cambiata, bisogna dircelo e non nasconderlo, trovare un metodo di convivenza tra sala e piattaforma è la sfida che abbiamo davanti -dichiara all’Ansa- Secondo me sempre di più andare al cinema, quando si potrà tornare ovviamente, sarà un’occasione preziosa, unica, ma non per questo esclusiva”.

Ma, nello stesso tempo, “io resto legato ad una visione molto romantica della sala, ha una funzione emotiva che non ha pari, è mistica per me: ti ricordi la sala in cui sei stato per un film che ti ha colpito, quella con cui sei andato con il tuo amore e così via. Queste emozioni nessuna piattaforma te le può ridare perché il cinema, come il teatro, sono necessari, sono spazi di cui riappropriarsi perché aiutano il cuore e anche fanno campare tante persone, una filiera non indifferente e ora in grande sofferenza”.