Gomorra 5, la solitudine di Genny Savastano: addio al figlio e alla moglie?

Gomorra 5: il popolare personaggio interpretato da Salvatore Esposito costretto a rifugiarsi in un bunker dopo aver lasciato la moglie e il figlio per garantirgli una vita migliore. Sarà un addio definitivo?

- Advertisement -

Dopo che Sky ha diffuso un video con le prime immagini dal set di Gomorra 5, confermando l’atteso ritorno nella trama di Ciro l’Immortale, il popolarissimo personaggio interpretato da Marco D’Amore, l’attesa dei fan per la quinta e ultima stagione della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano è salita alle stelle.

Se da un lato ci sarà il ritorno nella trama di Ciro, dall’altro saranno tempi duri per Genny Savastano (l’altro protagonista della serie, interpretato da Salvatore Esposito).

Le anticipazioni della serie evidenziano che, dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Genny è stato costretto a rifugiarsi in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra (interpretata da Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Tuttavia, qualche giorno fa lo stesso Salvatore Esposito ha postato su Facebook una foto di scena, accompagnata da una frase in latino che lascia aperta qualsiasi ipotesi: “Omnia vincit amor…?” (L’amore vince su tutto…?).

L’unico alleato a sua disposizione resta, dunque, ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma ci sarà un altro dettaglio a cambiare il corso degli eventi per Genny e non solo: Ciro Di Marzio è vivo.

Salvo contrattempi legati al Covid 19, Gomorra 5 andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Atlantic e Now TV.