Gomorra 5, prime immagini dal backstage: il ritorno di Ciro l’Immortale (VIDEO)

Gomorra 5: le prime immagini dal set confermano il ritorno nella trama di Ciro l’Immortale (il popolarissimo personaggio interpretato da Marco d’Amore). Le anticipazioni della serie.

- Advertisement -

Sky ha diffuso un video con le prime immagini dal set di Gomorra 5, confermando quello che si vociferava da tempo: l’atteso ritorno nella trama di Ciro l’Immortale, il popolarissimo personaggio interpretato da Marco D’Amore (anche regista dei primi cinque episodi, mentre gli altri cinque saranno diretti da Claudio Cupellini).

Le prime foto ufficiali e il video di backstage appena rilasciati mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti. Innanzitutto, Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza in un bunker, alla fine della quarta stagione. Nel cast anche Arturo Muselli (Enzo Sangue Blu) e Ivana Lotito (Azzurra Avitabile, moglie di Genny).

Ma, come si diceva, la novità più attesa dei fan è il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro l’Immortale, creduto morto alla fine della terza stagione ma, come svelato sul finale del film L’immortale, clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.

Le riprese della quinta ed ultima stagione termineranno a maggio. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid 19, le riprese di Gomorra 5 sono partite in Lettonia, per poi spostarsi in alcuni quartieri di Napoli (da Scampia al Centro storico, fino al Centro direzionale), approdando successivamente nel Casertano e ancora nella città partenopea (ai Ponti Rossi).

Salvo altri contrattempi, la quinta stagione della serie Sky Original ispirata al bestseller di Roberto Saviano andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Atlantic e Now TV.

Gomorra 5, ecco le anticipazioni: Genny si rifugia in un bunker

La stagione finale (prodotta da Cattleya) riprenderà da dove si è conclusa la quarta. Lo scontro tra i Levante e Patrizia, infatti, ha lasciato Napoli in macerie e costretto Genny a rifugiarsi in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. L’unico alleato a sua disposizione resta, dunque, ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli.

La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma ci sarà un altro dettaglio a cambiare il corso degli eventi per Genny e non solo: Ciro Di Marzio è vivo.

Foto in evidenza: Sky Italia