Gomorra 5, Esposito e D’Amore: “Genny e Ciro saranno amore e odio nella massima espressione” (VIDEO)

Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D’Amore svelano dal set della quinta e ultima stagione della serie un’anticipazione del rapporto di “amore-odio” tra i personaggi di Genny Savastano e Ciro l’Immortale.

Sono terminate le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra, la popolarissima serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV nel mese di settembre 2021.

In un video sui social, gli attori Salvatore Esposito (alias Genny Savastano) e Marco D’Amore (alias Ciro l’Immortale, oltre che regista di alcuni episodi della serie) hanno svelato un’anticipazione dell’evoluzione del rapporto di “amore-odio” tra Genny e Ciro.

Trasmesso questa volta “nella sua massima espressione”, il loro legame a dir poco controverso avrà modo di regalare ulteriori colpi di scena: “Ci sarà un finale coi fiocchi”.

Un messaggio dritto al cuore dei fan, che arriva dopo il commosso addio di Salvatore Esposito al personaggio di Genny Savastano. Ne vedremo delle belle…

Gomorra 5, le anticipazioni: Genny Savastano alla resa dei conti

Non solo il ritorno di Ciro l’Immortale (Marco D’Amore). I telespettatori sono curiosissimi di conoscere anche le sorti di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Genny si è rifugiato in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore.

L’unico alleato a sua disposizione resta il fantomatico ‘O Maestrale, misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sempre più agguerriti, con il ritorno di Ciro Di Marzio che molto probabilmente cambierà le carte in tavola…