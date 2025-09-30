Giugliano, per sfuggire ai carabinieri si nasconde nell’armadio: preso 23enne

L’uomo, un 23enne di Giugliano in Campania, si era però reso irreperibile dallo scorso 20 agosto.

Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. L’uomo, un 23enne di Giugliano in Campania, C.P.P., si era però reso irreperibile dallo scorso 20 agosto.

Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l’uomo non esce allo scoperto: era nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella. L’uomo è stato trasferito in carcere.