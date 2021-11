Giornata Nazionale degli Alberi a Napoli: festa di Premio GreenCare nei giardini Mercadante

Giornata Nazionale degli Alberi: l’associazione Premio GreenCare ha celebrato tale ricorrenza nei giardini Mercadante in Corso Vittorio Emanuele a Napoli.

Premio GreenCare ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi nei giardini di piazza Mercadante (corso Vittorio Emanuele), con una mattinata di attività che hanno coinvolto cittadini di tutte le età. Dalla messa a dimora di un leccio al reading di poesia dedicata agli alberi a cura dell’associazione culturale Poesie Metropolitane con la presidente Rosa Mancini; fino alla consegna delle Medaglie della Riconoscenza civica alla squadra di Batù Verde d’Autore con Giovanni Masucci e il suo team composto da Antonio Raiola, Francesco Spagnuolo, Giovanni Sannino.

È stata anche l’occasione per la prima lettura pubblica, a cura dell’associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, del libro “La vita segreta nel Real Bosco di Capodimonte”, edito da Premio GreenCare. Il volume verrà distribuito gratuitamente a cinquemila studenti della Campania, nell’ambito delle attività della quarta edizione del GreenCare School.

I volontari del Real Bosco, presieduti da Maria Varriale con Sara Cucciolito, Roberta Carandente e Giuseppe De Rosa, hanno curato anche un laboratorio per i più piccoli sui temi della natura proposti dal libro, mentre i ragazzini hanno giocato a basket con gli istruttori dell’associazione Charlatans Napoli Basket, capitanati da Giancarlo Garraffa. Benedetta de Falco, presidente del GreenCare, commenta: “Vedere i giovanissimi giocare nei giardini di piazza Mercadante, dove regna il decoro soprattutto delle aree a verde, è per noi del GreenCare una grande soddisfazione, avendo promosso dieci mesi fa un intervento di adozione di qualità da parte di Sole 365 di questo luogo che era abbandonato.

Coinvolgendo soprattutto le famiglie del quartiere, abbiamo messo a dimora un leccio e “otto viburnum tinus”, e installato una casetta per uccelli. Abbiamo giocato a basket e raccontato le meraviglie della biodiversità in città. Questo è solo un esempio di come dovrebbero vivere tutti i giardini di Napoli, offrendo occasioni di svago, crescita e coesione sociale attraverso l’inclusività delle aree verdi”. La casetta per gli uccelli è stata realizzata dalla Falegnameria Sociale di Pozzuoli coinvolgendo la Casa famiglia Dopo di noi onlus.