Gevi Napoli, coach Sacripanti su gara 3 con Ferrara: “Ci aspetta una partita durissima”

Gevi Napoli Basket: venerdì 11 giugno (ore 19, diretta su MS Channel) la squadra partenopea (avanti 2-0 nella serie) giocherà in trasferta la gara 3 delle semifinali playoff contro la Top Secret Ferrara.

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara 3 della semifinale playoff di Serie A2 Tabellone Oro, la Top Secret Ferrara. Il match si giocherà domani, Venerdì 11 giugno alle 19,00, al MF Palace di Ferrara.

Gli azzurri, dopo le prime due partite giocate a Napoli, sono in vantaggio per 2-0 nella serie, ad una sola vittoria dalla qualificazione alla finale promozione. Nella prima gara, giocata domenica al PalaBarbuto, successo della Gevi per 80-53. Nella seconda partita, disputata martedì sera, ancora vittoria in volata per la formazione partenopea, 78-75 al termine di un match deciso solo negli istanti finali.

Tutti disponibili i giocatori di Coach Sacripanti. La squadra, al completo, è partita questo pomeriggio per Ferrara. Arbitreranno l’incontro i signori Calogero Cappello (Porto Empedocle), Marco Rudellat (Nuoro), Moreno Almerigogna (Trieste).

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Dobbiamo andare a giocare la nostra partita a Ferrara mettendo in campo il 100% contro una squadra che ha dimostrato di avere grande energia. Dovremo cercare di limitare i loro rimbalzi offensivi, riuscire a giocare meglio contro la loro pressione difensiva che hanno fatto ottimamente in gara 2. Sappiamo che sarà una partita durissima che dovrà essere giocata fino all’ultimo secondo”.

La partita Top Secret Ferrara-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sulla pagina Facebook Ufficiale della Gevi Napoli Basket sarà trasmessa la diretta audio della partita.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.