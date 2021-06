Gevi Napoli, grande vittoria per 80-53 su Ferrara: festeggia il PalaBarbuto

Gevi Napoli Basket: davanti a 500 tifosi la squadra partenopea vince alla grande gara 1 delle semifinali playoff contro la Top Secret Ferrara. Coach Sacripanti: “Gara di grande difesa ed intensità”.

Davanti ai 500 tifosi festanti del PalaBarbuto parte bene la semifinale della Gevi Napoli Basket che, in gara 1 del tabellone oro, supera la Top Secret Ferrara per 80-53. I migliori marcatori degli azzurri sono Iannuzzi e Mayo, ci sono 15 punti per entrambi. In doppia cifra anche Monaldi, 14 per lui. Gli azzurri conquistano cosi il vantaggio della serie, portandosi sull’1-0, sfruttando il fattore campo.

Coach Sacripanti, che manda a referto il recuperato Lombardi, schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Iannuzzi e Zerini, coach Leka risponde con Filoni, Bertone, Vencato, Pacher e Baldassarre.

Parte meglio Ferrara con un 4-0 di parziale siglato dai lunghi della formazione estense, il primo canestro azzurro è di Zerini. Due triple di Mayo portano gli azzurri al primo allungo, siamo sull’11-5 a metà quarto. La Top Secret torna a segnare con la bomba di Panni, Uglietti da sotto porta il punteggio sul 16-11 al primo intervallo.

Si segna da entrambe le parti, Uglietti e Fantoni realizzano da sotto, la tripla di Monaldi vale il 21-15. Si scatena la Gevi che continua il suo parziale con Parks che schiaccia in contropiede. Gli azzurri arrivano al 29-15 prima della tripla di Dellosto che rimette Ferrara in partita. A 5 minuti dal termine del secondo quarto siamo sul 29-20. Ancora Mayo e il rientrato Lombardi, portano Napoli sul +14, i liberi di Mayo valgono il 36-22 all’intervallo lungo.

La formazione ospite prova a partire forte con un minibreak di 4-0. Iannuzzi risponde da sotto, Parks va con la tripla e la stoppata. La Gevi comanda le operazioni, a metà quarto siamo 43-30, Marini vola in contropiede, Burns trova i primi punti della sua partita. Il finale di quarto ha come protagonista il Capitano Diego Monaldi che segna due bombe in 30 secondi e chiude il punteggio sul 59-38.

Nell’ultimo quarto Ferrara, nonostante i generosi tentativi non riesce piu a rientrare, il gioco di Marini, da 3 punti, segna il 66-42 che chiude di fatto l’incontro. Negli ultimi minuti Monaldi continua a regalare grandi giocate, Lombardi e Iannuzzi ne approfittano. L’ultimo a mollare è Baldassarre. Il match si chiude 80-53 per Napoli che si porta cosi sull’1-0. Le due squadre torneranno in campo per gara 2 martedì sera 8 giugno alle ore 20,30 ancora al PalaBarbuto.

Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara 80-53 (16-11;36-22;59-38)

Gevi Napoli Basket: Zerini 2,Iannuzzi 15, Klacar , Parks 7, Lombardi 8, Marini 8, Mayo 15, Uglietti 6, Burns 5 , Monaldi 14,Coralic ne, Cannavina ne. All. Sacripanti.

Top Secret Ferrara: Bertone 7, Baldassarre 12, Zampini 4, Panni 3, Vencato 2, Fantoni 4, Dellosto 5, Pacher 11, Basso, Filoni 3. All.Leka

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ La partita è andata sui binari che volevamo. Abbiamo fatto una grandissima difesa, siamo riusciti a correre contro una squadra molto fisica ed organizzata. Siamo riusciti a mantenere la gestione del ritmo della gara. Nei playoff vincere di 1 o di 50 non fa differenza. Siamo sicuri che Ferrara, come ha già dimostrato in regular season, non mollerà. Dobbiamo rimanere concentrati per riuscire a mantenere la stessa intensità vista oggi ”. La gara Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.

Foto in evidenza: Carlo Falanga