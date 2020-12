Fuorigrotta: Bloccato minore armato in via Lepanto

Fuorigrotta: Il giovane, un 16enne napoletano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed affidato ai genitori.

Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli nel transitare in via Lepanto hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con 7 cartucce di cui una in canna.

Il giovane, un 16enne napoletano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed affidato ai genitori.