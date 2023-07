Frosinone-Napoli apre il campionato 2023/24: anticipi e posticipi delle prime 4 giornate

Frosinone-Napoli apre la stagione 2023/24 di Serie A: ecco il calendario completo dei partenopei nelle prime quattro giornate.

Saranno Empoli-Verona e Frosinone-Napoli ad aprire il campionato di Serie A, stagione 2023-2024. Le due gare, valide per la prima giornata, si disputeranno sabato 19 agosto alle 18.30, mentre alle 20.45 sempre di sabato si giocheranno Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. La Lega di Serie A ha diramato il programma delle prime 4 giornate del torneo. “Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazione delle giornate di Campionato, raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazione alle partite – ha spiegato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini -. Oggi sono stati pubblicati i blocchi di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate del prossimo Campionato 2023/2024 e il 6 settembre diffonderemo il calendario completo di tutto il girone di andata, con l’intento di agevolare ancor di più anche le nostre società nella programmazione delle trasferte. Ringrazio tutta la struttura della Lega Serie A che è riuscita a organizzare al meglio la prossima annata sportiva”.

Tornando alla prima giornata, domenica 20 agosto in programma quattro partite: alle 18 Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta e, alle 20.45 Lecce-Lazio e Udinese-Juventus. Lunedì, infine, due posticipi: alle 18.30 Torino-Cagliari e alle 20.45 Bologna-Milan. Il programma della terza giornata sarà invece spalmato tra venerdì 1 e domenica 3 settembre con due attesi big-match: il primo venerdì alle 20.45 con Roma-Milan, il secondo sabato 2, alle 20.45, con Napoli-Lazio. Nella quarta giornata il derby di Milano: sabato 16 settembre, alle 18, è in programma Inter-Milan, sfida che verrà preceduta, alle 15, da Juventus-Lazio, poi alle 20.45, Genoa-Napoli.

Questo il calendario del Calcio Napoli:

Prima giornata: Frosinone-Napoli, sabato 19 agosto ore 18.30

Seconda giornata: Napoli-Sassuolo, domenica 27 agosto ore 20.45

Terza giornata: Napoli-Lazio, sabato 2 settembre ore 20.45

Quarta giornata: Genoa-Napoli, sabato 16 settembre ore 20.45